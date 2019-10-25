Медики розповіли, про які проблеми зі здоров’ям можуть говорити темні кола під очима

Медики розповіли, симптомом яких проблем зі здоров’ям можуть бути кола під очима. Іноді останні служать вагомим приводом для звернення до лікаря за консультацією.

Найчастіше темні кола з’являються, коли людина страждає від перевтоми або не вживає достатню кількість рідини. Іноді вся справа в спадковості, тоді шкіра у людини під очима тонка і світла. Це актуально, коли аналогічна проблема спостерігалася у родичів.

З’являтися темні кола можуть і з віком, що пов’язано з втратою організмом колагену, також відбувається витончення підшкірного жирового шару. Нерідко зазначений симптом виникає через хвороби нирок, тоді можливі мішки під очима і припухлості. При алергії до прояву додається свербіж, а очі починають сльозитися.

Темні кола іноді говорять про проблеми з внутрішніми органами або серцево-судинних захворюваннях, а ще їх провокують інфекції та інтоксикації. Ще однією причиною виступає анемія.