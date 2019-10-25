У Широкіно солдат випадково застрелив товариша по службі: у штабі вирішили промовчати

У Широкіно Волноваського району Донецької області солдат випадково застрелив товариша по службі.

Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ч. 2 ст. 414 КК.

Інцидент стався у зоні дислокації 501-го окремого батальйону морської піхоти. Солдат-контрактник з 164-ї радіотехнічної бригади ППО, командирований до частини, допустив недбалість, яка призвела до трагедії.

Слідчі ДБР встановили, що вдень 14 жовтня боєць з автоматом перебував на спостережному пункті «Скіф» біля сіл Широкіно і Саханка. Під час зміни варти, він зачепився рукавом бушлата за металеву скобу опорної колоди. Це призвело до двох неконтрольованим пострілам. Кулі потрапили в бійця 383-го полку безпілотників. Чоловік госпіталізували, але він помер у 61-му мобільному госпіталі в Маріуполі.

Суд призначив судмедекспертизу для встановлення характеру поранень.

Нагадаємо, що прес-центр ООС у своєму повідомлення промовчав про трагедію.