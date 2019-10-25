Фашик Донецький: Будні биндеровского калькулятора

Сьогодні в окупованому рф Донецьку запланована чергова пропагандистська акція на центральній площі міста.

Мета акції — створити одночасно 2 картинки : для аудиторії, де жеруть з лопати, потрібно показати стопіццот людев, які верещать расийя або шось в цьому роді, а для жителів не окупованій частині України все простіше — тв картинка повинна викликати огиду і верес за типом — будуйте стіну і рів з крокодилами, там одні йобнуті залишилися-.

Тільки є одна штука, яку роспропаганде важко побити — калькулятор називається. Калькулятор — він, сука така, тупо робить роспропаганду шостий рік поспіль і взагалі у нього все добре.

Давайте візьмемо калькулятор, великий, як піднос в кафешці і … І почнемо бити їм по морді тупим пропагандистам рф. Почали.

Взагалі сьогодні окупаційні влади повинні зібрати[принаймні планують] 6 тис людев з-під палиці. Це мета номер один. Запам’ятайте це число.

З абсолютно кожної бюджетної організації у Донецьку сьогодні збирають по 7 чоловік. Також з-під палиці збирають студентів, медсестр, лікарів і т д, тобто всіх, на кого можна впливати адміністративним шляхом або тупо залякати.

Ну, а тепер беремо калькулятор і починаємо еboschить роспропаганду. З розмахом і без попередження.

В окупованому рф Донецьку більше 100 шкіл. Множимо 7 підставок під прапорці на 100 і озвучуємо результат – 700 виходить.

Студенти. Так званих вузів в Донецьку приблизно 40. Множимо сміливо 40 х 10 студентів. Це 400 виходить.

Ще 700 осіб сміливо додаємо, бо жек-і, бібліотеки, зубні клініки і т д теж зобов’язані дати для людей картинки.

Лікарі — це ще приблизно 300-400 осіб

Працівники окупаційних адміністрацій міста — беремо мінімум, нехай буде 200.

Раби. Ну, тобто шахтарі, металурги і т д — сміливо додаємо 1000. Раби безвідмовні, особливо якщо упряжку начальник поставить[ відмітку про вихід на роботу ]

Учні так званих військових училищ та ліцеїв дыныры — плюсуємо 200, хоч я і впевнений чомусь, що саме вони будуть створювати сьогоднішню картинку роспропаганды і припускаю шо їх мінімум в два рази більше пришлють.

Чисто символічно додаємо 500 бюджетників з довколишніх міст: з Тореза, Харцизька і т д.

Тепер додаємо все вищенаписане, виходить у нас в підсумку мінімум 4000 людев, яких не становить особливої праці надіслати на центральну площу Донецька в якості підставки під прапорець.

Ну а тепер давайте згадаємо, скільки людей вміщається на центральній площі Донецька і яка взагалі площа центральній площі міста. Площа не гумова, якщо шо.

Тадам, у нас є число : 2000 м кв — площа площі їм леніна в Донецьку. Згадуємо тепер про те, скільки людей можуть вміститися на одному метрі квадратному восени, щоб не було тисняви – це число три, бо не травень місяць, на людях куртки.

Я дістаю із широких штанин адову залізяку ! Цим шайтаном зараз роспропаганду трахну я прямо в [ риму самі придумаєте].

Отже, множимо 3 х 2000 = 6000. 6000 людев – це кількість людев, яке розташовується на центральній площі Донецька.

А тепер найцікавіше. Давайте віднімемо від 6000 то число людев, яке не становить проблем пригнати в якості підставок під прапорці – 4000. Ой, здається я тільки що з допомогою калькулятора в черговий раз трахнув роспропаганду. Як незручно вийшло.

Ну, ви зрозуміли як і що, вірно ? 6000 мінус 4000 = 2000. Тобто тільки з допомогою адмінресурсу центральну Донецька нинішнім окупаційним типу влади є шанс заповнити на 2/3, інакше куратори рф по жопі надають. Решта 2000 – це поліцаї, орки, ідейні ватаны, журналісти, родичі ватанов, чуваки з охороною, росіяни.

Тільки без 4000 не вийде класна картинка – не заповнена буде центральна площа Донецька, тому її показувати росбыдлу не можна.

Епілог. Коли вам говорять про те, що мовляв на центральній площі Донецька зібралося писят тыщов людев, сміливо шліть до хуїв таких розумників — чисто технічно не можна стільки впихнути, бо вміщається 8 і влітку.

І так — судячи з того, що для картинки ріс тб в черговий раз застосовують адмінресурс, Донецьк не зовсім ватний. Тільки про це незручно говорити, бо поза окупації на концерти винника ходять тільки переселенці і ніхто більше.

Упс. Я здається наступив на хворий мозоль хом’якам з соцмереж. Я спеціально. Не вибачаюся. Кінець.

Фашик Донецький