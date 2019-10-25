Археологи показали обличчя людини, що жила 600 років тому

Особа середньовічного жителя Шотландії було реконструйовано завдяки наявності у археологів повного черепа чоловіки. Його останки були виявлені під час розкопок на місці Художньої галереї Абердіна разом з 6 десятками інших скелетів. За допомогою технології реконструкції особи вченим вдалося відтворити вигляд людини, відомої як Скелет (СК) 125.

Експерти з AOC Archeology Group вважають, що на момент смерті чоловіка було більше 46 років, а його зріст становив близько 1,6 метрів. По всій видимості, шотландець страждав серйозним захворюванням зубів і суглобів.

За словами вчених, чоловік не був місцевим жителем Абердіна. Можливо, він провів своє дитинство в таких районах, як Північно-Шотландське нагір’я або Зовнішні Гебріди.

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SK 125 — перший з похованих на місці Абердинського художньої галереї людина, чиє обличчя вдалося реконструювати. Роботи з вивчення останків все ще тривають: археологи намагаються встановити вік, стать і стан здоров’я решти 60 похованих.

Роботи з реконструкції Абердинського художньої галереї почалися в 2015 році, але були тимчасово припинені для проведення археологічних досліджень. Галерея була побудована в 1885 році на місці колишнього домініканського чоловічого монастиря, який, як вважають, був заснований між 1222-1249 рр.

Галерея повинна відкритися в суботу після чотирьох років підготовки.

За матеріалами Independent

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