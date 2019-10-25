Зеленський вважав розслідування справ Майдану одностороннім, — Горбатюк

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з начальником Управління спецрозслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком говорив, що вважає розслідування справ Майдану одностороннім, так як, на його думку, не розслідуються вбивства правоохоронців.

Про це Горбатюк розповів в ефірі Громадського

Він підтвердив, що зустрічався з Зеленським, Русланом Рябошапкой, який тоді ще не був генпрокурором, а глава Офісу президента Андрій Богдан приєднався вже в кінці зустрічі. Вони хотіли почути від Горбатюка подробиці про розслідування справ Майдану.

«Що відбувається в розслідуванні, які результати розслідування, проблеми розслідування, чому вона розслідується необ’єктивно, як вважав президент. Однобоко, на його думку, так як не розслідуються вбивства правоохоронців. Але я пояснив, що ми розслідуємо всі епізоди, всі вбивства, і у нас притягнуті до відповідальності як вбивці правоохоронців, так і вбивці протестувальників», — розповів Горбатюк.

Він додав, що незважаючи на скепсис, Зеленський адекватно сприймав його пояснення.

«Було розуміння, були уточнюючі питання, і я хочу сказати, що абсолютно оптимістично закінчилася зустріч. Він (Зеленський — ред.) Закінчив її словами: ваші справи повинні розслідуватися, і повинно бути вам допомогу «, — розповів екс-прокурор.