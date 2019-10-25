Троє нардепів хочуть, щоб дати свідчення у справі про хабарі у фракції «СН», — Холодницький

Керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія для розслідування корупційного скандалу в парламентському фінансовому комітеті водив таємничого свідка в СБУ для надання пояснень та показань. Однак свідка треба було вести в НАБУ або САП.

Це з’ясувалося в прямому ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сказав, що цією справою займаються саме САП і НАБУ. Вони відкрили кримінальне провадження за фактом публікації в «Українській правді», підозрюваних у справі ще немає, йде слідство. А ось народні депутати до них заяви не подавали.

Холодницький порадив Арахамии привести свідка саме до них, а не в СБУ.

Також Холодницький повідомив, що троє нардепів вже звернулися до них, щоб дати свідчення. Одна з них — Ольга Василевська-Смаглюк, про це вона повідомила публічно в соцмережі. «За ці добу (після відкриття провадження) до мене на прийом записалися кілька людей, які висловили бажання дати пояснення у цій справі. Це народні депутати. Троє. Монобольшінство. Перша, хто звернувся, — Ольга Василевська-Смаглюк. Я це кажу, тому що вона сама вже про це написала (в соцмережі)», — сказав Холодницький. Хто решта двоє – таємниця слідства, пояснив керівник САП.

Холодницький також зазначив, що в НАБУ є сертифікований професійний поліграф, де можна пройти тест, який буде врахований під час слідства, а не влаштовувати так звані медійні шоу з проходження тестування на детекторах брехні.

Нагадаємо, екс-віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив: «Офіс Президента висунув підозра 11 народним депутатам України від партії Слуга народу. ️Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроекту на засіданні Комітету Верховної Ради… Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні»