Порошенко закликав Раду об’єднатися заради НАТО

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко записав відеозвернення, в якому закликав підтримати підготовлене його політсилою заяву про ПДЧ до грудневого саміту НАТО.

Він заявив, що територіальну цілісність країни можна відновити політико-дипломатичним шляхом. Саме таку стратегію його команда виробила ще в 2014 році.

Порошенко зазначив, що міцний мир і надійна безпека можливі лише, якщо Україна стане членом НАТО.

«За п’ять років ми зблизилися як ніколи. Про це прогрес одностайно говорили всі наші партнери під час Парламентської асамблеї НАТО, яка нещодавно відбулася в Лондоні. І якщо так, сказав я їм у відповідь, то пора надати Україні План дій щодо членства. Ще 2008 року Бухарестський саміт вирішив, що Україна стане членом НАТО. І хоча тоді нам ПДЧ не надали, але його перспективу зафіксували у фінальній резолюції саміту», — підкреслив політик.

«Одинадцять років тому нам говорили, що для ПДЧ не час. Тому що влада тоді не мала консолідованої позиції. І в суспільстві був низький рівень підтримки. Тепер більшість українців – за членство в НАТО. Ця мета зафіксована в Конституції України. Зміни, які за цей час сталися і в Україні, і на континенті, говорять самі про себе», — сказав Порошенко.

Він зазначив, що офіційні представники Альянсу постійно підкреслюють, що двері НАТО для України відкриті.

«»Європейська солідарність» усвідомлює, що рішення ще не буде. Не секрет, що деякі наші партнери йдуть вперед, озираючись назад … На неврівноважене російське керівництво. Їм знадобиться ще час, щоб зібратися з духом і зважитися прийняти Україну в Альянс. Але процес слід починати вже зараз.

Поставити на порядок денний питання про ПДЧ – це в першу чергу обов’язок українського президента. А парламент нового скликання має можливість продемонструвати політичну волю щодо вступу України в Альянс», — сказав Порошенко.

Парламентарій відзначив, що його команда підготувала проект заяви Верховної Ради України. Вони запропонували уповноважити голову Верховної Ради разом із президентом і прем’єр-міністром поставити підпис під відповідним зверненням до грудневого саміту НАТО. Воно має продемонструвати консолідовану позицію законодавчої і виконавчої влади в питанні євроатлантичної інтеграції.

«Закликаю колег по Верховній Раді – і хто у владі, і хто в опозиції – підтримати нашу пропозицію на наступному тижні.

У чому-чому, а в цьому питанні ми повинні бути єдиною українською командою. І тоді зможемо досягти амбітних цілей. Як це було з Угодою про асоціацію. Як це було з безвизом. Як це буде з ПДЧ, а потім і зі вступом в НАТО і Європейський Союз», — підкреслив політик.