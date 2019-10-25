Один український вояк поранений на Донбасі. За добу — 25 ворожих обстрілів, — штаб ОС

24 жовтня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр ОС в Facebook.

За даними штабу, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив 15 обстрілу:

— п’ять разів поблизу Мар’їнки — з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

— двічі неподалік від Талаковки — з великокаліберних кулеметів, СПГ і автоматичних гранатометів;

— два рази неподалік від Богданівки з напряму Петровського (в межах ділянки розведення) — зі стрілецької зброї і РПГ;

— біля Верхньоторецької — з станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

— в районі Славного — з великокаліберних кулеметів і СПГ;

— двічі поблизу Авдіївки — з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

— два рази неподалік від Широкіно — з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» противник здійснив 10 обстрілу:

— 5 разів біля Золотого-4 (за межами ділянки розведення) — з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;

— неподалік від Погоди — зі стрілецької зброї;

— двічі поблизу Луганського — з станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;

— біля Троїцького — з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

— неподалік від Кримського — з великокаліберних кулеметів, РПГ і автоматичних гранатометів.

«Вчора, 24 жовтня, в результаті обстрілу, поранення отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил», — сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці вогневої активності не проявляли.



