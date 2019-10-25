У Зеленського назвали умову для дострокових виборів

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко сказав, що від проведення у країні децентралізації залежить дата проведення місцевих виборів в Україні.

Таку думку він висловив в інтерв’ю «Українській правді», яке опубліковане 24 жовтня.

За словами Корнієнка, в наступному році будуть місцеві вибори. Коли конкретно, залежить від багатьох факторів. Поки що, за Конституцією вони будуть восени. «Зараз є досить абстрактний план реформи децентралізації, яка може завершитися першими місцевими виборами, тому що вона буде включати в себе велику фіксацію нового адміністративно-територіального устрою», – зазначив він.

Також заступник голови фракції підкреслив, що сенс проводити місцеві вибори достроково буде, якщо децентралізація завершиться «за таймингу весна-початок літа».

«Якщо ми завершимо цю реформу умовно в липні або в серпні, зрозуміло, що робити дострокові вибори на вересень – логіки немає. …Правильне формулювання – це «чи весна, чи осінь». Це залежить від темпу реформи децентралізації. На її кінцеву реалізацію потрібно 300 голосів, ми зараз над цим працюємо», – сказав Корнієнко.

Варто відзначити, що згідно ст. 141 Конституції України, в останню неділю жовтня 2020 року в Україні повинні пройти чергові місцеві вибори. Проте в команді президента України Володимира Зеленського допускали ймовірність їх дострокового проведення.