На Хмельниччині чоловік застрелив тещу та тестя, а також поранив доньку

У Хмельницькій області чоловік застрелив тещу та тестя, поранив малолітню доньку, а потім намагався застрелитися. Про це повідомили у правоохоронних органах.

В одному з сіл Кам’янець-Подільського району чоловік 1979 року народження з мисливської рушниці вистрелив у тестя та тещу (обоє 1955 року народження). Після цього чоловік вистрелив у доньку (2011 року народження), а потім намагався застрелитися на подвір’ї будинку, в якому розгорнулася трагедія.

Від отриманих травм теща та тесть нападника померли на місці, а сам стрілець та його донька були госпіталізовані.

Наразі встановлюються всі обставини злочину та його мотиви. Відомо, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).