З’явилася інформація щодо вибуху у столиці

У ніч на 25 жовтня в Києві за адресою вулиця Теодора Драйзера, 8 прогримів вибух. Все сталося на території ринку Радосинь. На щастя, в результаті пригоди ніхто не постраждав.

Детонація сталася близько 00:40. Про це повідомляє Інформатор.

За словами співробітника охоронної фірми «Шериф», які приїхали на спрацювання сигналізації, вибух прогримів в проході між МАФами. З фасаду все було закрито ролетом. Зловмисник зайшов на територію ринку і кинув вибухівку. За інформацією правоохоронців, чоловік був сам.

Попередньо, це була граната. На місці залишилися осколки вибухового пристрою. Серед них лежав і важіль від гранати. На щастя, ніхто не постраждав. Від вибуху і уламків побилися скла в декількох спорудах. На місці працювали екіпажі поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з’ясовуються.

Поліцейські почали кримінальне провадження за двома статтями – частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) і частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.