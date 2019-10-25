В Україні почали розшук пам’ятників Леніна з-за підвищеного попиту на них

Представники Системи електронних торгів арештованим майном (СЭТАМ) мають намір почати торгувати демонтованими пам’ятками радянському вождю Володимиру Леніну.

Про це йдеться на фб-сторінці OpenMarket — CETAM у середу, 23 жовтня.

У держпідприємстві відзначають, що останні два Леніна пішли з молотка з істотним підвищенням ціни, а один з них навіть допоміг виплатити заробітну плату працівниками комунального підприємства.

В рамках декомунізації по всій території України раніше демонтували пам’ятники Леніну. Ці скульптури також використовують як арт-об’єкти.

Фото: facebook.com/setam.gov