До Офісу Генерального прокурора намагаються потрапити прокурори з сумнівною репутацією

23 — 24 жовтня 2019 року прокурори Генеральної прокуратури України пройшли перший етап атестації – анонімне тестування на знання та вміння в застосуванні закону і відповідність здійснювати повноваження прокурора, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Так, за попередніми даними, з 1082 прокурорів ГПУ, які подали заяви про намір пройти атестацію для переведення в Офіс Генерального прокурора, успішно склали іспит 776 осіб.

Серед тих, хто успішно склав іспит, є кілька осіб з сумнівною репутацією, зазначають експерти. Наприклад, Рустам Добу, фігурант багатьох журналістських розслідувань. Ще 2017-го року журналісти звернули увагу на невідповідність статків прокурора його заробіткам. У своїй декларації за 2018 рік Добу вказав: 2 паркомісця та 2 квартири у столиці, 5 земельних ділянок, 3 авто, пайові права у 3 компаніях, та 11,1 мільйонів гривень готівки. При цьому зарплатня Доба становила усього 290 тисяч гривень.

Вже цього року Рустам Добу втрапив у новий скандал. Підприємці, які працюють на ринку видобутку та реалізації річкового піску, звинуватили прокурора в тиску та спробі переділу цього ринку. Як з’єднання ясувалось, Рустам Добу є рідним братом Суто Мамояна, новообраного народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя». Мамоян нібито організував тиск на підприємства, що працюють на ринку, з метою встановлення єдиної відпускної оптової ціни на річковий пісок – замість нинішніх 110 гривень за тонну до 170-ти гривень. Різниця в 60 гривень з тонні – це той заробіток, який незаконним шляхом отримують ділки. А Добу усіляко «прикривав» оборудки брата.

На початку вересня з’єднання з’явилася інформація, що Рустам Добу звільнився з відділу координації діяльності підрозділів Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України. Тому дивно, яким чином він опинився у списку претендентів на посаду вже у новоствореному Офісі Генерального прокурора. Джерела в Генеральній прокуратурі повідомляють: протекцію Добу дає Віктор Чумак, Головний військовий прокурор. Нібито, за свої послуги, Чумак отримає 200 тисяч доларів США. Сам Добу упевнений у своєму призначенні до Офісу Генерального прокурора, і постійно цим хизується перед друзями та партнерами у бізнесі, повідомляють джерела.