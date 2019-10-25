Капіталізація українських агрокомпаній за рік скоротилася на 22%

У жовтні сумарна капіталізація 14 агропідприємств, акції яких котируються на світових біржах, за рік зменшилася на 22% або $674 млн.

Про це свідчать дані Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Станом на 20 жовтня 2019 року, загальна капіталізація українських агрокомпаній склала $2,3 млрд проти $3 млрд у жовтні минулого року.

Серед 14 агропідприємств, які зараз котируються на біржах, було виділено п’ять найбільших.

До них відносяться «Миронівський хлібопродукт» (МХП), «Кернел», «Астарта», «Овостар» і «Індустріальна молочна компанія» (ІМК).

У чотирьох з 5 компаній за рік спостерігалося зменшення капіталізації: МХП — на 24% до $940,4 млн, «Кернел» — на 17% до $906,5 млн., «Астарта» — на 31% до 105,2 млн і «Овостар» — на 31% до $121,5 млн.

Позитивні зміни відбулися тільки в компанії ІМК, капіталізація якої зросла на 10% з $105 млн до $115,4 млн.

«Зменшення вартості компаній може бути пов’язана з нестабільною політичною ситуацією в країні, яка зумовила погіршення інвестиційного клімату нашої країни, що в свою чергу зменшує позитивні настрої потенційних інвесторів», — зазначають в УКАБ.

За її даними, за 2018 рік кількість агрохолдингів скоротилася з 93 до 85, а сукупний земельний банк зменшився — з 5,95 млн га в 2017 році до 5,62 млн га в 2018 році. Земельний банк 15 великих компаній скоротився в 2018 році на 1 млн га, до 3,2 млн га.

Нагадаємо, що в жовтні український агрохолдинг Kernel Holding розмістив єврооблігації на $300 млн зі ставкою купона 6,5% і погашенням 17 жовтня 2024 року.

Нещодавно український агрохолдинг МХП оголосив про викуп облігацій на $79,4 млн зі ставкою купона 8,25%, що підлягають погашенню 21 жовтня 2020 року.