У Харкові біля супермаркету почалася перестрілка: чоловік загинув на місці

Вдень 25 жовтня біля супермаркету «Восторг» на вулиці Клочківській сталася перестрілка, в результаті якої загинув 30-річний чоловік.

Інформацію про це ЗМІ підтвердив директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. За його словами, чоловік отримав поранення в грудну клітку.

Стріляли близько полудня на парковці неподалік від супермаркету.

Як повідомляють очевидці, паркування зараз оточили, а стовбур, з якого стріляли, лежить на землі.

За інформацією соцмереж, в перестрілці міг постраждати боксер з кримінальних кіл Георгій Ісаков. Відомо, що він входив до угруповання Євгена Жиліна «Оплот». У 2016 році на Ісакова здійснювали замах.

У поліції інформацію про поранення Ісакова поки не підтверджують.

Згідно з даними сайту ringside24.com, Георгію Ісакову — 41 рік.

У поліції повідомили, що двоє невідомих стріляли в двох чоловіків. Один з них помер по дорозі до лікарні, іншому медики надають допомогу.

Автомобіль, на якому зникли зловмисники, знайшли спаленим неподалік від місця скоєння злочину.

Особи потерпілих встановлюються. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти.

Для пошуку та затримання зловмисників у місті та області оголошено операцію «Сирена».