Друзі і родичі колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група “Воля народу”), підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, внесли за нього заставу в розмірі 80 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

“За Микитася внесли заставу. Сьогодні він вийде з СІЗО”, — сказав джерело

За його словами, на даний момент Микитась ще перебуває в СІЗО.

Як повідомлялося, суд заарештував екс-депутата Ради Микитася до 14 листопада з заставою 80 млн гривень.