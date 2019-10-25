«Повелитель будівельних схем» Кудрявцев – майбутній заступник Міністра розвитку громад та територій України?

Скандально відомий та одіозний екс-керівник Держархбудінспекції України Олексій Кудрявцев, як відомо був звільнений наприкінці 2018 року з займаної посади за безпосереднім втручанням Генерального прокурора України, у зв’язку з констатацією безпрецедентного рівня корупції у будівельній галузі.

При цьому приводом для прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення (розпорядження) від 12.12.2018 стало встановлення не менш скандального фактом – наявності у Кудрявцева В. О. підробленого диплома про вищу будівельну освіту з Молдавського вищого навчального закладу.

Цікавим є те, що пропрацювавши на відповідній посаді біля трьох років Олексій Віталійович встиг, і треба віддати йому належно, створити «будівельну бригаду» підпорядкованих співробітників в центральному апараті Інспекції, які зайняли ключові посади керівників її структурних підрозділів та територіальних органів.

До цієї «бригади» увійшли насамперед такі особини як:

Олександр Строкач -директор Департаменту держархбудконтролю та нагляду;

Ірина Тірель заступник директора Департаменту держархбудконтролю та нагляду

Сергій Шевченко – директор Департаменту нормативно-правового забезпечення;

Олена Бочарова – заступник директора Департаменту нормативно-правового забезпечення;

Вікторія Христенко – начальник Управління роботи з персоналом та документообігу;

Ольга Куделко – заступник начальника Управління роботи з персоналом та документообігу;

Людмила Каракаш – завідувач Сектору контролю;

Юрій Бездоля – начальник Відділу взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами;

Алла Бердянська – директор Фінансового Департаменту;

Світлана Лобановська – начальник Відділу обліку розрахункових операцій.

Максим Лобок – завідувач Сектору інформаційних технологій;

З керівників територіальних органів, це перш за все:

Ярослав Старущенко – заступник керівника тероргану Київської області.

Євген Рябокобила –в. о. керівника Дніпропетровського тероргану;

Василь Буюклі – керівник Одесьького тероргану;

Павло Панасюк – керівник Донецького тероргану;

Євгенія Іванська – керівник Харківського тероргану;

Віталій Лалакулич – керівник Закарпатська тероргану;

Ірина Солоннікова – керівник Запорізького тероргану;

Роман Желих – керівник Львівського тероргану;

Олена Морозова – керівник Полтавського тероргану;

Антоніна Бойко – керівник Хмельницького тероргану.

Після свого принизливого звільнення розпорядженням Кабміну від 12.12.2018 та до першої призначення нового керівника Інспекції 27.03.2019 – тобто на протязі понад 3-х місяців Олексій Віталійович налагодив ефективну нелегальну економічну діяльність завдяки членам своєї команди через так звані бек-офіси, запевнивши та продемонструвавши їм свої можливості за межами Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Навіть призначення на посаду нового очільника Інспекції не завдало Олексію Кудрявцеву дієвих перешкод, бо:

— по-перше: діюче на той час законодавство про державну службу не надавало можливості швидкого звільнення вказаних осіб з займаних посад,

— по-друге: саму «схему» діяльності Кудрявцева В. О. безпосередньо координували чинній тоді Міністр регіонального розвитку та будівництва Геннадій Зубко, а також профільний заступник Міністра Лев Парцхаладзе.

Одночасно з цим, Олексій Віталійович не залишав мрії свого повернення до легального керівніцтва будівельною галуззю.

З цією метою Кудрявцев О. В. вдався до судового оскарження в Окружному адміністративному суді м Києва розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №967-р, відповідно до якого підставами його звільнення зазначено: вчинення дисциплінарних проступків, передбачених пунктом 1 (порушення Присяги державного службовця) та пунктом 10 частини другої статті 65 Закону України «Про державну службу» (подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження державної служби).

Проте, як стало відомо, в ході судового розгляду справи, виявились дані щодо фальсифікації Кудрявцевим О. В. даних, наданих до Кабміну та до Мінрегіону, наслідком яких стало порушення Державним бюро розслідувань України в 2019 році відповідного кримінального провадження, досудове слідство по якому на даний час триває.

Допомога ж Олексію Кудрявцеву прийшла від новоспеченого керівніцтва Мінрегіону та Кабінету Міністрів України.

Завдяки внесенню Верховної Радою України у вересні поточного року змін до Закону України «Про державну службу», на двох засіданнях Уряду від 25.09.2019 та 02.10.2019 були звільнені разом понад десятка керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади у тому числі і Держархбудінспекції.

В ході цих подій Кудрявцев О. В., за кураторства Зубки Р. Р. та Парцхаладзе Л. Н. (які нікуди не поділися з орбіти будівельних схем та оборудок, а лише відійшли у тінь) спромігся забезпечити лояльне до себе відношення новопризначеного профільного Міністра — Олені Бабак, завдяки чому виконуючим обов’язки Голови ДАБІ було призначено його безпосереднього протеже – Олександра Строкача, а виконуючим обов’язки директора Департаменту дозвільних процедур Інспекції (найбільш дохідного для Олексія Кудрявцева підрозділу) Ярослава Старущенка.

Для себе ж Олексій Віталійович виклопотав місце профільного заступника Міністра розвитку громад та територій України, відповідального за будівельну галузь.

Проте, з’єднання явилися реальні перешкоди у призначенні.

-по-перше, наявний судовий спір Кудрявцева О. В. з Кабінетом Міністрів України щодо скасування розпорядження про його звільнення, а цей факт шкодить репутації влади;

-по-друге, кримінальне провадження в ДБР щодо фальсифікації документів шкодити власній репутації.

Тому, незважаючи на негативні перспективи у судовій тяжбі, з першою перешкодою Олексій Віталійович нібито впорався – відмовився від власних позовних вимог в судовому засіданні 01.10.2019.

Проте, вказаними діями він лише задокументував правомірність власного звільнення з посади державної служби з підстав порушення присяги державного службовця та подання недостовірної інформації.

Що стосується кримінального провадження, то до цього часу Олексій Віталійович ще не знайшов шляху розв’язків язання вказаної проблеми, як стало відомо з непідтверджених джерел в ДБР йому готують до вручення підозру.

Незважаючи на це, Кудрявцев О. В. завдяки активній підтримці збоку Зубки Р. Р. та Парцхаладзе Л. Р. фактично оселився в Міністерстві розвитку громад та територій України, намагаючись досягти поставленої мети – призначення його на посаду профільного заступника Міністра з питань будівельної галузі, обґрунтовуючи це необхідністю ручного керування як Держархбудінспекцією, так і створеними ними «будівельними схемами».

А таке ручне керування мабуть шо не завадило та вісь чому.

Особини, яким було довірено тимчасове керівництво Інспекцією – Олександрові Строкачу та Ярославу Старущенку, самі перебувають на межі грандіозного корупційного скандалу з проходженням ними конкурсів на зайняття вакантних керівних посад в ДАБІ.

Так, Олександр Строкач примудрився впровадити у Національному агентстві України з питань державної служби власну «схему» протиправного проходження конкурсу на посаду Голови Держархбудінспекції, яка полягає в двох послідовних етапи:

1. Строкач О. С. 18.10.2019 «завів» на тест з перевірки рівня знань іноземної мови «технічного кандидата» Бартушенка Т. О. (колишнього підпорядкованого працівника ДАБІ зі знанням іноземної мови), у кого, в присутності контролерів та під об’єднання єктивами камер спостереження, банально списавши правильні відповіді на завдання.

2. Строкач О. С., користуючись повноваженнями в. о. Голови Інспекції, взявши участь 16.10.2019 у внутрішньому конкурсі Держархбудінспекції на зайняття посади керівника тероргану Дніпропетровської області, під час якого (за відсутності камер спостережень) забезпечив проведення тестування власного рівня знань законодавства та отримав за їх результатами найвищу кількість балів – 40. Вказані результати ним були пред’явлені Комісії НАДС України 22.10.2019 в якості легітимних, без фактичного взяття участі у відповідному тестуванні.

Щодо Ярослава Старущенка, то задля його перемоги у внутрішньому конкурсі Держархбудінспекції на зайняття посади директора Департаменту дозвільних процедур, Конкурсною комісією ДАБІ, безпосередньо для нього, були розроблені ситуаційні завдання, що не відповідають рівню посади, та за наслідками оцінювання вказану особу 23.10.2019 штучно визнано переможцем конкурсу.

Підводячи ризику під всією цією історією, слід зізнатися собі, що завдяки запровадженої новим керівництвом Кабінету Міністрів України та Міністерства розвитку громад та територій України у «дієвій взаємодії» з колишніми очільниками галузі (Зубком Р. Р., Парцхаладзе Л. Р. та Кудрявцевим О. В.) «змін» у системі держархбудконтролю — маємо на даний час в керівництві Держархбудінспекції двох (та навіть більше) відвертих шахраїв, які контролюють всю будівельну галузь країни, а в найближчій перспективи будемо мати профільним заступником Міністра з питань будівництва – особу, звільнену з посади державного службовця за порушення Присяги та надавшого до Уряду недостовірні (сфальсифіковані) відомості про власну освіту (що підтверджено судом), а також фігуранта кримінального провадження компетенції ДБР.

Такий стан речей змушує оприлюднити найближчим часом та винести на суд громадськості всю систему «будівельних схем та оборудок» в діяльності державних органів влади (ВРУ, КМУ, Мінрегіон, Держархбудінспекції) та взаємодії у цих схемах «уповноважених» державних службовців.

Невже ця ситуація влаштовує Уряд та профільне Міністерство. Хто відкриє очі керівництву держави на таку картину в будівельній галузі та чому б, на прикладі Офісу Генерального прокурора України, не забезпечити проведення повного перезавантаження системи держархбудконтролю, змивши з неї як самого «повелителя будівельних схем» Кудрявцева В. О., так і всю його «будівельну бригаду» в Держархбудінспекції та Мінрегіоні.

Руслан Якушев