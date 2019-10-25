«Польський Київ в мініатюрі»: як Вроцлав став лідером інтеграції українців

Днями міська влада польського Вроцлава завершили дійсно проривний проект. Мова йде про онлайн-голосуванні з вибору проектів, які будуть фінансуватися з міського бюджету.

Ні, самі по собі громадські бюджетів з онлайн-відбором – не новина ні для Польщі, ні для України. Унікальність в іншому.

Вперше участь у такому голосуванні змогли прийняти не тільки польські громадяни, але і жителі міста з паспортами інших країн – в першу чергу українці. А щоб при цьому не залучити мешканців інших міст, реєстрація для голосування проводилася через податковий код, який в системі пов’язаний з місцем проживання платника.

Скільки саме українців взяли участь в такому опитуванні, мерія не повідомляє, але їх багато. Адже зараз, за різними підрахунками, в місті проживає від 50 до 100 тисяч українців (всього у Вроцлаві близько 650 тисяч жителів), а один з міських районів – Кшики – вже жартома називають «маленьким Києвом».

Спроба залучити українських трудових мігрантів в міське життя стає ще більш важливою на тлі політики центральної влади: у той час як уряд Польщі готовий залучати іноземних працівників тільки на короткострокове перебування у найбільших польських містах замислюються про їх інтеграції в міські громади.

«Уповноважена у справах українців»

Песьей Поле знаходиться на околиці Вроцлава – це район, куди туристи зазвичай не доїжджають.

Тут, у районному культурно-бібліотечному центрі працює Ольга Хребор. Крім основної роботи, на громадських засадах вона стала уповноваженої мера Вроцлава у справах жителів українського походження.

«Вам, напевно, потрібно поспілкуватися з міською адміністрацією, а також з представниками української громади? Ви можете об’єднати, тому що я – два в одному», – жартує вона на початку зустрічі.

Враховуючи, що в мерії Вроцлава немає спеціального відділу, який би займався інтересами жителів інших національностей, цю роботу виконує ряд департаментів. У завдання Ольги входить координація їх роботи і зусиль громадських організацій.

«Ідея – показати, що Вроцлав – відкрите місто, і залучити всіх його жителів до вирішення суспільних завдань», – пояснює вона.

А для цього потрібно, щоб іноземці, в тому числі українці, не відчували себе чужими.

Зокрема, в мерії не шкодують зусиль на боротьбу з «мовою ненависті».

Кажуть, що їх досвід переймають інші країни ЄС.

«У нас є департамент, який, серед іншого, займається знищенням написів з мовою ненависті, є гаряча лінія, куди можна подати сигнал про таких написах. А правопорушників, яким присуджують виховну роботу, ми намагаємося спрямовувати саме на затирання цих написів. Часто буває, що вони знищують свою власну роботу. Це дає результати: такі написи стали з’являтися набагато рідше», – розповідає вона.

Волонтерські заняття з вивчення польської мови

Подібні програми поступово впроваджують і в інших містах Польщі – в першу чергу великих.

Ще одна ініціатива – адаптаційні класи для дітей іноземців, відкриті в семи вроцлавських школах. «Крім інтенсиву по вивченню польської мови, там дають знання з функціонування системи освіти: як складати іспити, які є шкільні свята, куди звертатися дітям у разі буллінга, тобто цькування», – розповідає Ольга.

Допомагають соціалізуватися і дорослим – у трьох вроцлавських кінотеатрах сеанси йдуть з українським дубляжем, а українські книжки (дорослі та дитячі) є у 40 відділеннях міської бібліотеки. І звичайно, вже нікого не дивує, що в автоматах з продажу квитків на транспортних зупинках Вроцлава (як, втім, і в багатьох інших польських містах) можна вибрати українську мову.

Україномовна сторінка є і у сайту мерії Вроцлава.

Її веде Єва Ваплак – теж представник «старої» української діаспори. Крім сторінки в інтернеті, вона веде щотижневу програму українською мовою на муніципальному радіо.

Мерія підтримує не тільки українська меншина – аналогічна радіопрограма транслюється також німецькою.

«Вроцлав спочатку позиціонував себе як місто, відкритий для всіх. Тому в значній мірі наше місто є лідером у впровадженні інструментів по залученню української громади до вирішення міських проблем», – говорить вона.

Саме тому в мерії покладають великі надії на можливості для українських працівників брати участь у розподілі суспільного бюджету, вибираючи важливі для української меншини інфраструктурні та соціальні ініціативи.

Навчання для активістів

А як на всі ці ініціативи реагують українці? Точніше, мігранти «нової хвилі»?

Олександр Боднар чотири роки тому переїхав до Вроцлава з Кривого Рогу. Зараз він працює у фармацевтичній компанії та є адміністратором однієї з найбільших facebook-груп для вроцлавських українців.

«Коли ми приймали рішення про переїзд, орієнтувалися в першу чергу на роботу, а ще на те, що і тоді у Вроцлаві вже було багато українців. Однак зараз багато роблять вибір саме на підставі соціальних програм мерії», – розповідає він.

Олександр наводить приклад свого колеги, для якого ключовим фактором при виборі міста стала саме можливість віддати дитину в адаптаційний клас. «Він ще з України подзвонив в одну з таких шкіл, і там підтвердили, що готові прийняти дитину хоч завтра», – додає він.

Разом з тим, мерія здатна вирішити далеко не всі проблеми. В першу чергу, мова йде про дозволи на роботу, видача яких належить до компетенції центральної влади – набагато менш зацікавленою в притоці іноземців.

Нижньосілезьке воєводство, центром якого є Вроцлав, як відомо досить проблемне у цій сфері. Цілком можливо – одне з найбільш проблемних з видачі дозволів на роботу в Польщі. Цю проблему визнають і в мерії, однак кажуть, що намагаються принаймні допомогти з коректним оформленням заяв, щоб у воєводства не було формальних підстав для відмови.

Таку допомогу в мерії надають через гранти громадським організаціям, які займаються проблемами меншин.

Ірина Юрчак вже 20 років з перервами живе в Польщі, останні п’ять років – постійно у Вроцлаві. З 2014 року вона активно займається волонтерством, збираючи допомогу як українським військовим, так і дітям Донбасу.

Одночасно вона є активістом «міської Школи лідерства» (по-польськи – Szkoła liderów osiedlowych) – проекту, який фінансується в тому числі і містом і ставить за мету залучати іноземців до громадської діяльності.

У цьому проекті «нових вроцлавчан» вчать, як бути активістом, змінюють на краще життя в своєму районі.

«Мета проекту – не тільки мотивувати до громадської активності, але і сприяти інтеграції мешканців міста різних національностей і зменшення ксенофобії», – пояснює Ірина.

Для цього учасники проекту розбиті на пари, у кожної з яких разом працюють представники різних національностей.

Повну версію статті читайте на ЕвроПравде

Юрій ПАНЧЕНКО