Під Одесою троє військових курсантів отримали поранення на полігоні

На полігоні Військової академії Одеси троє курсантів отримали поранення в результаті вибуху невідомого боєприпасу на території навчального центру в селищі Чорноморське.

Як заявив начальник академії, генерал-майор Олег Гуляк, інцидент стався під час польового виходу

“Курсанти виявили боєприпас, який не перебуває на озброєнні Збройних сил України (за неперевіреними даними, це був гранатометний постріл виробництва США, що залишився після навчань). Вони віднесли його з кордону ближче до дороги для подальшої утилізації. Тільки почали відходити, предмет вибухнув”, – розповів генерал.

Також Гуляк додав, що майбутні офіцери отримали легкі осколкові поранення і незабаром повернуться до навчання. З ними проведуть додаткову роз’яснювальну роботу, присвячену поводженню з вибуховими пристроями та боєприпасами.

Перевірку за фактом інциденту ведуть Державне бюро розслідувань і військова прокуратура.