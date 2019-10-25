В Луцке рабочий сорвался с пятого этажа недостроя

У Луцьку будівельник зірвався з п’ятого поверху недобудови – чоловік стояв на “лесах” і оступився. Його з важкими травмами черепа і забитими внутрішніми органами доставили в реанімацію.

“Проведена операція – трепанація. Видалення цих уламків, видалення гематоми. Наразі він знаходиться в стані медикаментозного сну”, – розповів лікар-анестезіолог Луцької міської клінічної лікарні Валентин Трач.

Зараз слідчі перевіряють всі обставини інциденту: чи є трагедія нещасним випадком і чи дотримувався будівельник норм безпеки.

Нагадаємо, не так давно у столиці робочий під час будівельних робіт впав з десятого поверху будівлі і загинув. Інцидент стався на будівництві на вулиці Літня.