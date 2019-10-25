Медики рассказали о неожиданных симптомах рака на ранней стадии

Известный врач Александр Мясников перечислил необычные симптомы, характерные для развития онкологического заболевания на ранней стадии.

Он заявил, что проявление онкологии в виде симптомов уже является проблемой и говорит об опоздании с лечением.

Так, признаками развития рака могут быть различные припухлости, узлы и деформации на любом участке кожи. Также о развитии онкологии могут свидетельствовать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, кровь в моче и кале, необычный кашель с осиплостью и изменением голоса.

Увеличение числа родинок и их размера, незаживающие ранки также должны насторожить.

Об онкологии могут свидетельствовать необъяснимый зуд, сухость кожи по типу чёрного акантоза (подмышки, область под грудью) и ихтиоз («рыбья чешуя»). Всё это должно стать поводом для обращения к врачу.

По слова Мясникова, рак следует искать до того, как появляются подобные симптомы – тогда вмешательство врачей даст хороший эффект.

— Вы боитесь рака, но вы его не ищете, — сказал медик.

В особой группе риска находятся курильщики и люди с ожирением, подчеркнул он. Курение, лишний вес и инфекции с большим отрывом опережают другие явления, способствующие появлению рака (гиподинамию, неправильное питание, вредность труда, алкоголь, ультрафиолет и прочее).

Чтобы снизить вероятность рака, доктор советует отказаться от курения и жирной пищи, нормализовать вес, делать прививки от инфекций, а также больше двигаться и минимизировать потребление алкоголя.

: Новости Ю