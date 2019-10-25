Стосовно заяв про те, що «Африка багата природними ресурсами, там слаборозвинена інфраструктура і величезні перспективи в її будівництві, там потрібні нові літаки, будівельна техніка, геологорозвідувальні роботи з подальшою експлуатацією родовищ» — загалом всіх тих аргументів від опонентів на захист того, що Чорного континенту знову треба давати гроші.

Вам нагадати, дорогі мої, ще одну країну, багату ресурсами, зі слаборозвиненою інфраструктурою і технічною базою? Де теж не пошкодили б інвестиції в розвиток, і яка знаходиться не за тридев’ять земель, а у вас за вікном.

Що ж це за логіка така, що краще по-імперськи з понтами все злити в черговий раз чужим, ніж фокусуватися на своїй території? Де, принаймні, черговий водрузившийся царьок не націоналізує ваші об’єкти, не оголосить мораторій на виплату боргів або просто не пошле вас куди подалі.

Слабкий у нас купівельний попит, великі ризики, складності — так. Так ви пропонуєте взагалі роздавати знову бабло без мало-мальської гарантії повернення.

Пробачили борги радянські, але вже набігають російські — Венесуела, Лівія, Білорусь, Україна, Сирія, ЦАР, середньоазіатські республіки, Придністров’ї та інші сателіти — це все пакет нинішньої влади, здебільшого так само безповоротний. Який прощати доведеться вже її наступникам.

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