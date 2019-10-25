Визначені регіони РФ з найвищим рівнем безробіття

Рівень безробіття в Росії (ставлення чисельності безробітних до чисельності робочої сили) у вересні 2019 року склав 4,5% для населення у віці 15-72 років. Такі дані сьогодні наводить Федеральна служба державної статистики.

При цьому Росстат представив квартальну «картину» безробіття по суб’єктам РФ, і показники істотно розрізняються в регіональному розрізі.

Так, найвищий рівень безробіття в липні—вересні поточного року зареєстрований у Республіці Інгушетії (26,7%), Чеченській Республіці (13,5%) та Республіці Тива (12,8%).

При цьому в цілому в 7 регіонах, включаючи вищезгадані, безробіття досягає або навіть перевищує 10%. До цього списку також відносяться Республіка Північна Осетія — Аланія (12,2%), Республіка Дагестан (11,6%), Республіка Алтай (10,4%) і Карачаєво-Черкеська Республіка (10,1%).

У той же час, констатує відомство, трійку регіонів із найнижчою безробіттям у звітному періоді утворюють Москва (1,4%), Санкт-Петербург (1,4%) і Ямало-Ненецький автономний округ (1,9%).

Раніше на цьому тижні Міністерство праці і соціального захисту (Мінпраці) РФ представило свіжі дані щодо чисельності офіційно зареєстрованих безробітних в Росії.

За звітний період — з 9 по 16 жовтня 2019 року спостерігалося зростання показника в 30 російських регіонах, у тому числі в республіках Дагестан, Крим, Марій Ел, Тува, Чуваської, Чеченської республіки, Камчатському краї, Омської області, Ненецькому, Ханти-Мансійському автономних округах.

В цілому ж по країні Мінпраці зафіксував зниження офіційного безробіття — на 0,4% до 645 тис. осіб.

При цьому, зазначає відомство, на 16 жовтня 2019 року рівень зареєстрованого безробіття в середньому по РФ склав 0,9% від чисельності економічно активного населення, а кількість вакансій, заявлених роботодавцями до органів служби зайнятості, становила 1,7 млн одиниць.