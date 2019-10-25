Приставив ножа до горла: киянин зґвалтував студентку біля метро

Чоловік побачив дівчину на вулиці поблизу метро Житомирська і пішов слідом.

Коли студентка зайшла до безлюдного місця на території навчального закладу, він пригрозив їй ножем та пістолетом, забрав золоті прикраси, а потім ще й зґвалтував.

Оперативники, які приїхали на виклик, швидко затримали підозрюваного.

Ним виявися 46-річний киянин, який уже мав судимості за розбійний напад та грабунок. Тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Чоловіка також підозрюють у спробі пограбування на вулиці Стуса.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбійний напад)