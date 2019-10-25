Українців попередили про нові штами грипу

“На відміну від минулорічної епідемії, головувати тепер будуть відразу два штами захворювання – типу А Brisbane (Н1N1) та Kansas (Н3N2). Обидва вони відрізняються від попередників тим, що істотно відрізняються за антигенною і генетичну структуру, – розповіла професор, завідуюча відділенням респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко. – Тобто, ні у кого з нас немає імунітету до цих вірусів”.

За словами експерта, зараз випадків зараження поки не відзначається – початок циркуляції вірусу очікується з кінця листопада – початку грудня. І протримається ризик епідемії до березня (при цьому ймовірність поодиноких випадків захворювання може спостерігатися аж до червня).

Різні штами – різні групи ризику

Професор відзначає, що Н1N1 найбільш небезпечний для молодих людей працездатного віку, в групі ризику Н3N2 – літні люди і пацієнти з хронічними захворюваннями.

“Для обох груп ризику ускладнення можу вилитися у вигляді пневмонії з високим ризиком летального результату: в разі Brisbane це швидкоплинна вірусна форма запалення, Kansas загрожує вторинної бактеріальної форми захворювання”, – пояснила Мироненко.

Крім цього, грип може залишити “відбиток” і на слабких місцях організму – серце, нирки, бронхи і т.д.

Врятуватися допоможе вакцинація

Як вже говорилося, обидва штаму вірусу є новими (точніше, неабияк мутують старими), тому антитіл на них не може бути ні в кого. І щоб уникнути зараження або максимально полегшити перебіг захворювання, варто пройти вакцинацію.

“Пацієнтам ставляться трикомпонентні вакцини, які провокують вироблення антитіл відразу до декількох штамів вірусу”, – додала професор.

При цьому експерт уточнила, що на 100% щеплення не може гарантувати, що вірус до вас не “прилипне”, однак якщо зараження і станеться, то наслідки його будуть набагато легше.