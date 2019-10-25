Руслана Писанка розповіла про свого чоловіка секрети

Українська актриса Руслана Писанка, яка ще в 2012 році вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Ісакова, вирішила згадати своє перше побачення з коханим. Зірка не приховувала, що влаштувала тоді справжнє випробування, яке чоловік з легкістю пройшов.

Напевно, всі шанувальники Руслани Писанки знають, що вона познайомилася з Ігорем Ісаковим в Інтернеті. Проте до цих пір актриса не розповідала, як відбулося їхнє перше побачення. Спогадами Руслана Писанка вирішила поділитися в програмі «Життя відомих людей».

За словами актриси, на зустріч з бізнесменом вона запізнилася на 5 годин. Причиною стали не зйомки або робота в театрі, а проста забудькуватість Руслани Писанки. Тому коли зірка таки згадала про побаченні – не встигла зробити зачіску і з мокрими волоссям поїхала на зустріч.

Я забула. Забула, що зустріч. Що час. Я їхала з мокрим волоссям. Поки я їхала, це як феном, я робила собі зачіску. Така елегантна німфа до нього приїхала. Волосся недосушені, – згадала Руслана Писанка.

Цікаво, що актриса відразу вибрала нетипове місце для першого побачення. Руслана Писанка вирішила не йти в кафе або столичний ресторан, а запропонувала чоловікові відвідати Софію Київську – один з найвідоміших українських соборів.

«Все ж Софія – намолене місце. Там дуже багато ікон. Там дуже важко, якщо погана людина, відразу буде видно. От мене туди потягнуло, в Софію. Бачите, така перевірка теж може бути», – розповіла вона.

Своєрідну перевірку чоловік Руслани Писанки пройшов успішно, тому з 2009 року вони почали зустрічатися. Свої відносини пара довгий час приховувала, не привертаючи зайвої уваги ЗМІ та громадськості. Однак в 2012 році кума актриси Радмила Щоголева, більш відома як Геля з «СВ-шоу», розповіла в інтерв’ю, що Руслана Писанка таємно вийшла заміж.

«Це сталося завдяки моїй подрузі. У неї брали інтерв’ю і вона сказала, що у Руслани Писанки було весілля. І тут їй кажуть: «Як весілля? У Руслани було весілля?». Мене розсекретили разом з Ігорем», – додала Руслана Писанка.