Михайло Подоляк: “Доктор лицемірних наук”

Маленький, але промовистий приклад того, чому ми завжди будемо серед аутсайдерів). Так, з роздутими мордами від зарозумілості.

Так, з красиво і правильно перерізаними стрічками на відкритті міжрайонного центру здачі аналізів. Так, з хорошими навичками хорового співу. Але саме аутсайдерами, які відверто зневажають…

… Легендарний і зразковий вже для наших широт Elon Musk черговим своїм геніальним твітом повідомляє, що за трохи більше 100 днів їм вдалося побудувати на шанхайському пустирі відмінний завод Тесла. Якщо бути зовсім точним, то від моменту узгодження з проектними роботами та до самого закінчення будівництва минуло всього 168 днів. З приголомшливими параметрами ефективності. Маск взагалі здобув звичку шокувати нас темпами і якістю будівництва своїх заводів і електростанцій). В різних частинах світу. Як би регулярно підкреслюючи, що нова ера наступила. Для тих, правда, хто адекватний. Але для нас цимес цій історії зовсім в іншому…

… Майже миттєво наше місцеве, але дуже багатозначне істота на прізвище Омелян (так/так, той самий непотрібний і дуже балакучий петрушка) тут же вибухнув власним фейсом в стилі «Завод Тесла в Китаї. Поки інші здають аналізи і проходять поліграфи в прямому ефірі, розповідають нісенітниці і обіцяють казки»… Це і є причина того, чому ми так низько повзаємо. Чому завжди дерьмово виглядаємо в очах наших партнерів. Чому завжди і скрізь запізнюємося. Чому тільки морди один одному бити вміємо. Тому що у нас завжди і скрізь… Омелян. Повноцінне шизофренічне явище…

… Цей «крутий хлопець» майже п’ять років відсидів у кріслі міністра інфраструктури і ні чорта не зробив. Взагалі. При ньому ми з відносною постіндустріальної епохи) вивалилися в самий справжній доиндустрипльный період. При ньому, зрозуміло, ніяких заводів Тесла і близько у нас ніде не з’явилося. Ні за 100 днів, ні за 1000, ні за всю жлобскую каденцію Омеляна. А ті виробництва, які у нас були, поступово хирели і приходили в занепад. Залишу поки за дужками той факт, що Маск приходить тільки туди, де не треба роками перебувати в «погоджувальних приймалень», щоб отримати дозвіл. І не треба платити «відкати» якого-небудь чергового Омеляну за права проектувати і будувати. Безумовно, нинішні пацани продовжили «успішну» практику вчорашнього міністра-фейсбучника – ті ж бар’єри, ті ж складності з погодженнями, ті ж згубні правила входу на галузевий ринок. Але суть не в цьому…

… Суть лише в тому, що Омелян вкрай огидний і передбачуваним у своєму лицемірстві. І не тільки він. Сидять як павуки в кабінетах, тупо жеруть наш час і наш ресурс, але потім, коли їх женуть геть смердючої мітлою – починають міркувати про Масці, його роботах та інших інвестиціях. І в їх сальні голови навіть не приходить проста думка: чому сам він, будучи топ-чиновником за п’ять років НЕ змінив умови роботи на нашому ринку? Чому при ньому Маск не будував заводи на наших пустирях?)…

Михайло Подоляк