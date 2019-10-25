«Йому краще співати»: Вакарчук не відбулося і не відбудеться як політик — політолог

Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко оцінив політичну діяльність Святослава Вакарчука.

«Я думаю, що Вакарчук не відбулося і не відбудеться як політик, тому що виглядає як слабка політична особистість.

Політика – це не його, і це відчувається в його меседжі, в його інституційному фукуямовском романтизмі.

Мені здається, що йому краще співати і читати перед сном Фукуяму«, — сказав Романенко.

За його словами, романтичний фукуямовский інституціоналізм, який Вакарчук вивчив, навчаючись в США, зовсім не працює в українських реаліях.

«А ви що, не бачили, як зараз виступає Вакарчук? Він нещодавно на Плюсах виступав Право на владу. Шарфик, правда, він нікуди не пов’язував…

Він просто ніс ахінею про романтичний фукуямовский інституціоналізм, про який вивчив в Єлі чи Стенфорді, де він там навчався.

В дитинстві ми вчили таблицю множення, а Вакарчуку Фукуяма розповідав про гарні інститути. І це єдине, що він запам’ятав.

Тут Фопи верещать, як свині недорезанные, тому що наступають на їх інтереси, а він ні слова про це не говорить. Зате говорить про якісь інститутах«, — зауважив експерт.

Романенко вважає, що Вакарчук перетворився в жахливого політика, і його слова і обіцянки не відповідають його дій.

«Які інститути будуть без громадян, без відповідальних людей, які здатні без держави заробляти гроші і виконувати свої громадянські функції?

Але Вакарчук сам же і проголосував за ці дебільні законопроекти, що стосуються Фопів, а говорить про щось своє.

Не люблю Вакарчука, як співака, але все-таки він непоганий, як співак. Однак він перетворився в жахливого політика«, — підсумував Романенко.