Підозрюваний у стрілянині в Харкові підірвав себе

Чоловік, підозрюваний у вчиненні стрілянини в Харкові, підірвав себе гранатою. Про це повідомили у ГУНП Харківської област

За інформацією поліції, чоловік після вчинення стрілянини поїхав з місця події на автомобілі Toyota RAV4. Від’їхавши кілька кілометрів від місця події, він підпалив його та покинув частину зброї.

У подальшому чоловік почав тікати і в районі Нової Баварії його помітили патрульні. Коли патрульні почали затримання та дістали зброю, то чоловік дістав гранату та підірвав себе нею.

“У нього при собі ще чотири гранати та пістолет”, – повідомили у поліції.

За інформацією, загиблий стрілок – житель Горлівки Донецької області, раніше судимий.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 25 жовтня, у Харкові біля супермаркету сталася стрілянина, є жертва. За попередніми даними поліції, двоє невідомих осіб здійснили постріли зі зброї у двох чоловіків. Один з них помер по дорозі у лікарню, іншому медики надають необхідну допомогу. Особи потерпілих наразі встановлюються.