Новорічні свята: стало відомо, як українці відпочиватимуть у 2020 році

З метою створення сприятливих умов для свят, у 2020 році може бути перенесений один робочий день.

Про це йдеться в оприлюдненому на Урядовому порталі розпорядженні від 23 жовтня 2019 року №995-р “Про перенесення робочих днів у 2020 році”.

“З метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2020 році 7 січня — Різдва Христового, перенести у 2020 році в порядку та на умовах, визначених законодавством, робочий день із понеділка 6 січня на суботу 11 січня”, – йдеться в документі.

Рекомендація стосується керівників підприємств, установ та організацій (крім органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, Державної казначейської служби та банківських установ) для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю.

Як повідомлялось, у 2019 році Кабмін рекомендував перенести 2 робочих дні – з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня і з вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня. Перенесення було пов’язане із святковим неробочим днем 1 січня (Новий рік).