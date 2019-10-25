Оргкомітету “Російського маршу” повідомив про відмову мерії Москви узгодити акцію

Організатори “Російського маршу” повідомили про відмову столичної мерії погодити проведення цієї акції 4 листопада в Любліно. “Ніяких альтернативних маршрутів не запропоновано. Написали, що відмовляють, оскільки в місті багато заходів у цей день, хоча в тому році ми проводили. Ми вважаємо таку причину формальної і не відповідає законодавству”, – заявили “Інтерфаксу” в комітеті “Нація” і “свобода”, що входить в оргкомітет маршу.

Співрозмовник агентства додав, що оргкомітет має намір продовжити переговори з мерією, а в понеділок, 28 жовтня, відмова буде оскаржено в Пресненському районному суді.

18 жовтня в мерію було подано відразу дві заявки на “Російські марші”. Крім оргкомітету “Російського маршу”, про плани провести акцію в той же день і в тому ж місці повідомили столичну адміністрацію представники незареєстрованої політичної партії “Третя альтернатива” та Інституту національної політики.

Як говорив раніше глава правління Інституту національної політики, організатор “російських маршів” 2016-2017 років Іван Білицький, вони планували провести акцію під гаслом “Правий марш”. Цю акцію мерія погодила, повідомляє “Дощ” з посиланням на одного з організаторів Володимира Бурмістрова.

Між тим прес-секретар “Асоціації народного опору”, член оргкомітету “Російського маршу” Микита Зайцев розповів, що узгоджене мерією захід “не має ніякого відношення до “Російського маршу”. За його словами, “Правий марш” пройде без мітингу біля пам’ятника Солдату Вітчизни, на проведенні якого наполягали в оргкомітеті. “Формально, це стало підставою, щоб узгодити його і не узгодити наше традиційне захід вперше за 11 років”, – додав Зайцев.

“Російські марші” традиційно проводяться в Любліно з 2009 року. Марші проходять 4 листопада, в День народної єдності, з 2005 року. У 2011 році захід відвідали, за різними оцінками від 10 до 25 тис. осіб. В минулому році організатори також розділилися на один марш прийшли близько 150 чоловік, на іншій – близько 400.