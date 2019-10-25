На Донеччині гірнику відірвало ноги під час ремонту насосу

У Донецькій області гірнику відірвало обидві нижні кінцівки під час ремонту електричного насосу. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

“За попередніми даними слідства, 23 жовтня 2019 року, о 10:30, в насосній камері головних водовідливних установок на горизонті 217 м внаслідок раптового включення електричного насосу, який ремонтував 42-річний гірник, провернувся ремонтний ключ та вдарив чоловіка по ногах. Постраждалого з травматичною ампутацією обох нижніх кінцівок в області гомілок доставлено до реанімації Мирноградської центральної лікарні”, – йдеться у повідомленні.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події. Триває досудове розслідування.