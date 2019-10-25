Названа Мисс Украина-Вселенная 2019 года (фото)

Корону победительницы конкурса Мисс Украина Вселенная 2019 присудили 26-летней веб-дизайнеру из Запорожья Анастасии Субботе. Девушка призналась, что она – натуральная блондинка, но перед конкурсом решила покрасить волосы в рыжий цвет. На удачу.

Модель не скрывает, что состоит в отношениях с молодым человеком, который, к слову, пропустил церемониию награждения. Правда, в ближайшее время Настя не планирует выходить замуж и осведомлена, что по правилам год должны быть в статусе «мисс». Ранее обладательница короны работала моделью в Китае.

Первой вице-мисс Украина Вселенная признали 26-летную Лизу Ястремскую из Киева, а второй вице-мисс – 19-летную ее землячку Янину Рыбалко.

Напомним, в прошлом году на этом конкурсе победила 23-летняя одесситка Карина Жосан. Самую красивую девушку выбирали из 18 финалисток, среди которых было немало известных личностей. Так, мисс-зрительских симпатий стала Яна Беляева, которую называли любовницей мужа (дело было еще до развода) Ани Лорак. Титул третьей вице-мисс получила Анна Дурицкая. Именно она была рядом с российским оппозиционером Борисом Немцовым, когда его застрелили. А вот о победительнице Карине Жосан известно, что она профессиональная модель, владеет китайским языком. Уже через четыре месяца девушка представила Украину на мировом конкурсе красоты. К сожалению, титулов не получила.