Стрілянина у Харкові: вбитий проходив свідком у справі Вороненкова

У перестрілці В Харкові 25 жовтня був убитий Володимир Борох – один зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це повідомив адвокат Святослав Пархоменко, захисник Олександра Лося, підозрюваного в організації вбивства росіянина, йдеться на сторінці «Ґрати» у Facebook.

«Влітку 2017 року поліція затримала Володимира Бороха разом з ще одним харків’янином Олександром Лосем. Останнього підозрюють у пособництві у вбивстві Дениса Вороненкова – в організованій групі він нібито виконував роль водія і вів стеження за жертвою», — йдеться в повідомленні.

Пархоменко стверджує, що загиблий Борох був в курсі подробиць організації замаху і повинен був свідчити у суді.

Нагадаємо, екс-депутат Держдуми Денис Вороненков був застрелений 23 березня 2017 року в центрі Києва, коли прямував на зустріч ще з одним російським екс-депутатом Іллею Пономарьовим.