Бойовики зірвали розведення сил в районі Богданівкі

Бойовики незаконних збройних угруповань зірвали розведення сил і засобів на ділянці розведення в районі села Богданівкі Донецької області.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднання єднаних сил.

«24 жовтня противник, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3, здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї на ділянці розведення №3 (Богданівка)», – йдеться в заяві.

У штабі назвали ситуацію з демонстрацією боці бойовиків «небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань».