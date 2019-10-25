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Бойовики зірвали розведення сил в районі Богданівкі

25.10.2019

Бойовики незаконних збройних угруповань зірвали розведення сил і засобів на ділянці розведення в районі села Богданівкі Донецької області.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднання єднаних сил.

«24 жовтня противник, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3, здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї на ділянці розведення №3 (Богданівка)», – йдеться в заяві.

У штабі назвали ситуацію з демонстрацією боці бойовиків «небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань».

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