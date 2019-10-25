У Росії солдат застреливши вісьмох військовослужбовців

Військовослужбовець у Забайкальському краї Росії відкрив вогонь по товаришах по службі у військовій частині в селищі Горний.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на російські ЗМІ.

За даними Міноборони РФ, загинули вісім людей, ще двоє отримали поранення, їх госпіталізували. Серед загиблих є солдати-строковики. Життя поранених поза небезпекою.

Розпочав Стрілянину солдатів строкової служби. Це сталося під час зміни варти. Зловмисник затриманий.

У Міністерстві оборони Росії розповіли, що військовий міг розстріляти товаришів по службі через нервовий зрив, спричинений особистими причинами.