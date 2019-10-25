Учасник перестрілки в Харкові позбувся голови

У Харкові сьогодні близько 13.00 на залізничних коліях біля Південного вокзалу правоохоронці помітили чоловіка, причетного до перестрілці, що сталася у місті раніше.



При вигляді поліцейських підозрюваний підірвав себе невстановленим вибуховим пристроєм. Про це повідомив глава Нацполиции в Харківській області Валерій Сокуренко.



За даними соцмереж, в результаті вибуху чоловіку відірвало голову.

Раніше сьогодні двоє невідомих стріляли в двох чоловіків біля супермаркету “Восторг”. Один з них помер по дорозі до лікарні, іншому медики надають допомогу.



Автомобіль, на якому зникли зловмисники, знайшли спаленим неподалік від місця скоєння злочину.



Особи потерпілих встановлюються. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти.



Для пошуку та затримання зловмисників у місті та області оголошено операцію “Сирена”.