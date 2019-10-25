У центрі Києва в житловому будинку прогримів вибух, загинув чоловік

У п’ятницю, 25 жовтня, в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку за адресою вулиця Бойчука, 4а, сталася пожежа, який супроводжувався вибухом. За попередніми даними, загинув 73-річний чоловік.

Займання сталося близько 10:40, – повідомляє місцеве видання.

За словами очевидців, в квартирі проживав 73-річний чоловік зі своїм сином, невісткою та онукою. Свідки повідомили, що на момент початку пожежі літній чоловік перебував у квартирі один.

За попередніми даними, займання сталося в кімнаті. Вогонь швидко поширився по приміщенню і здетонував каністру, яка знаходилась в кімнаті.

На жаль, в результаті пожежі загинув чоловік. Однак тіло сильно обгоріло і правоохоронці займаються встановленням особи чоловіка.

Загиблий іноді випивав, але сім’я, за словами мешканців, в цілому була благополучною.

На місці працювали рятувальники ДСНС, «швидка», патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Деталі пригоди встановить слідство.