Пробита легеня, печінка і діафрагма: Чоловік запорізької активістки розповів про стан її здоров’я

Керівниця громадської організації “Запорізький ромський центр “Лачо Дром” Анжеліка Бєлова перебуває у важкому, але стабільному стані

Про це Костянтин Бєлов, чоловік постраждалої активістки, розповів на своїй сторінці у Facebook

Як розповів Костянтин Бєлов, його дружина перебуває у п’ятій міській лікарні у важкому, але стабільному стані. Злочинець йшов за Анжелікою від магазину “АТБ” до будинку, де в під’їзді двічі вдарив жінку ззаду ножем. Перший удар був дуже глибокий, пробив легеню, печінку і діафрагму. Лікарі чотири з половиною години оперували постраждалу. Анжеліка вже отямилася, і навіть впізнала нападника.

Бєлов впевнений, що нападник – душевнохворий, а напад не пов’язаний з громадською діяльність подружжя. За словами Костянтина, на рахунку злочинця сім нападів на жінок і судимість за жорстоке вбивство жінки.