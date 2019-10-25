Військовослужбовець застрелив 8 товаришів по службі в Забайкаллі

25 жовтня в Забайкальському краї військовослужбовець ремонтно-технічної бази застрелив вісім товаришів по службі.

Про це повідомляє ТАСС, з посиланням на заяву Міноборони.

«25 жовтня близько 18:20 годин місцевого часу при зміні варти військовослужбовець ремонтно-технічної бази, дислокованої на території Забайкальського краю, відкрив вогонь по своїм товаришам по службі з табельної вогнепальної зброї. В результаті вісім військовослужбовців загинули на місці, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості», – сказано в повідомленні.

На місце трагедії вже вилетіла комісія на чолі із заступником міністра оборони РФ генерал-полковником Андрієм Картаполовым. Також проводяться слідчі дії по встановленню обставин події.

Стріляв солдатів затриманий, поранені перебувають у військовому госпіталі. Їх життю нічого не загрожує.