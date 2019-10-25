Стала відома причина смерті 37-річних близнюків з ДНР в Підмосков’ї

Чоловіки приїхали з Донецької області, але так і не змогли знайти нормальної роботи

Мертвих братів-близнюків знайшли 24 жовтня у лісі поблизу підмосковного селища Ровки Чеховського району. Незадовго до загибелі чоловіка нарікали на невлаштованість в житті.

Як стало відомо «МК», трупи пробули в лісовому масиві добу, поки їх не виявив місцевий житель, який тут гуляв. 37-річні близнюки знаходилися поруч. Чоловік одразу викликав екстрені служби.

Біля дерева поліцейські знайшли сумку з мобільним телефоном, банківськими картками та посвідченнями особи. Загиблі виявилися приїжджими з Донецької області. У Росії вони жили без реєстрації. Вдалося знайти земляків, вони прояснили мотив. Брати ніяк не могли влаштуватися на пристойну роботу, підробляли де прийдеться на будівельних роботах, на складах. Вони «гастролювали» по всій Московській області, останнім притулком став Чехів. Але грошей катастрофічно не вистачало. Брати скаржилися землякам на фінансову яму. І в кінцевому рахунку сталася біда. На батьківщині у них залишилися батьки, своєї родини у чоловіків не було.

Як пояснили в прес-службі ГСУ СК по Московській області, проводиться комплекс перевірочних заходів, спрямований на встановлення всіх обставин події, призначено судово-медична експертиза.