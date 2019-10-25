Ми не є ворогами президента, на нас можна спиратися, — «Рух опору капітуляції»

Громадська організація «Рух опору капітуляції» не обмежиться проведенням 21 листопада, на шосту річницю Революції Гідності, віче «Ми маємо гідність».

Про це активісти заявили на брифінгу на Майдані Незалежності.

«У нас є тривожні сигнали згортання здобутків і реформ, які були зроблені у попередні 5 років, — зазначив політолог Михайло Басараб. — Наша альтернатива мирного плану Зеленського існує. Ми запропонуємо президенту більш детальний план, який зараз розробляється. Українці хочуть миру, але переможного світу».

Ще до віча буде проведено форум представників, на якому будуть обговорені всі проблеми. Активісти думають про розширення опору, і для цього планують переосмислити свої завдання.

Висловився з приводу ситуації і командир 8 батальйону УДА: «Влада продовжує практику Януковича. Суспільство сьогодні як ніколи активне і потужне. Наша активність призведе до того, що нас почують. Ні кроку назад».

«Нам намагаються нав’язати речі, які суперечать ідеалам, за які в 2013 році на Майдан прийшли люди, — прокоментував командир роти батальйону «Айдар» Ігор Лапін. — Дії влади прямо суперечать тому, що потребує українське суспільство. Тому всіх закликаю долучитися до нашого руху».

Блогер Мирослав Гай зазначив, що світ на умовах РФ — це не світ, це капітуляція. Він розповів, що весь вересень прожив на Донбасі, і кількість обстрілів після оголошення перемир’я збільшилася в рази. «Ми не є ворогами офісу президента», — додав він, підкресливши, що влада може спиратися на українське суспільство.