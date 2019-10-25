Кремль готовий сприяти виконанню Мінських угод з боку ОРДЛО, — Лавров

Росія налаштована всіляко сприяти виконанню Мінських угод з боку так званих «республік» Донбасу.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Лавров зазначив, що РФ готова всіляко сприяти виконанню Мінських домовленостей по лінії Донецька і Луганська.

«Ми сподіваємося, що ситуацію на сході України все-таки вдасться врегулювати на основі мінських домовленостей. Ми чуємо регулярні підтвердження з боку президента Зеленського про те, що він хоче це зробити. Будемо сподіватися, що у нього вийде», — сказав Лавров.