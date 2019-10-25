Як будувалася і як працює гігантська військова база США в Гренландії

Недавня ініціатива президента Трампа за покупку острова Гренландія у Данії змушує згадати про давнє інтерес США до цього регіону планети. Гренландія розглядалася вищим військовим і політичним керівництвом США як важливий форпост у боротьбі проти СРСР, оскільки базування на ній літаків і ракет давало важлива перевага на початку запланованої війни. Для розміщення на острові армії США планувалося створити на острові бази, які змогли б забезпечити себе в автономному режимі енергією і всім необхідним в разі втрати зв’язку з «великою землею».

Однією з таких баз став «Табір Століття», створення якого проходило в рамках великого проекту «Крижаний хробак».

Поява американців в Гренландії

Американські збройні сили отримали доступ до Гренландії в 1941 році, ще до вступу США у війну з Німеччиною. За договором, підписаним держсекретарем Корделлом Халлом і датським послом Хенріком де Хауфманном, США брали на себе захист острова, оскільки Данське королівство до того моменту було окуповано німецькими військами і подбати про острові не могло. Крім того, існувала небезпека висадки там німецьких військ або прибуття датської колабораціоністської адміністрації. Угода дозволило США побудувати на острові велику базу ВПС Тулі, яка стала самим північним з усіх подібних американських військових об’єктів.

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Спорудження льодових тунелів і установка в них житлових бараків

По закінченні війни Данія відновила свій суверенітет, але військова присутність США на острові не закінчилося. Навпаки, початок холодної війни спонукало Білий дім і Пентагон задуматися про розширення американського військового контингенту в Арктиці. Атака супердержав один одного через Північний полюс була цілком можлива. Радянські полярні станції і американські географічні експедиції показали, що споруда спеціальних військових об’єктів за Полярним колом для сучасної техніки не така вже нездоланна завдання. Холодна війна, захопивши Арктику, повинна була стати з цього моменту воістину холодної!

У 1951 році стара угода про військових базах в Гренландії було переглянуто і перезаключено. Данія була членом НАТО і тому погоджувалася з будівництвом на своїй території нових військових об’єктів, пов’язаних із захистом США і Канади і взагалі всього альянсу від радянської загрози. Крім Тулі виникли ще дві бази ВПС — Нарссарсуак і Сорденстрем. Всі три майданчики насамперед повинні були забезпечувати паливом стратегічні бомбардувальники на їх шляху до цілям в СРСР. Крім того, пізніше американці розмістили на острові об’єкти лінії раннього виявлення ракет (BMEWS) і лінії раннього радіолокаційного виявлення (DEW Line).

«Табір століття» і «Крижаний хробак»

Однак у 1959 році почалося спорудження ще одного великого об’єкта, так званого «Табору століття» (Century Camp) в 240 км від бази Тулі. Остання розташовується на узбережжі (зараз там залишилося кілька сотень чоловік обслуговуючого персоналу), тоді як нова майданчик готували безпосередньо в крижаному щиті Гренландії, який залишався недоторканим десятки тисяч років. Кліматичні умови місцевості, в якій намічалося будівництво, були неймовірно важкими: вітер до 200 км/год, температура до -55°C, сніг, який міг піти в будь-який день року. Незважаючи на все це, необхідно було побудувати притулок, здатне вмістити 200 солдатів і забезпечити їх всім необхідним для несення бойового чергування.

Повітряна перекидання матеріалів та необхідного обладнання для будівництва бази була неможлива, тому єдиним способом транспортування стали гігантські сани, які зі швидкістю 3 км/год тягнули тягачі, долаючи шлях від «Туле» приблизно за 70 годин.



Будівництво тунелів

Природно, для таких масштабних робіт, хоча б і вироблялися надзвичайно далеко від усякої цивілізації (навіть гренландські поселення знаходилися сильно на південь, а ескімоси, які жили на місці «Туле», були переселені в інше місце), необхідно було якесь прикриття. Таким прикриттям стали наукові геологічні і гляціологічні роботи, які в процесі будівництва також велися, але не були, звичайно, головною метою діяльності американців — ці вишукування вели підрозділи Інженерних військ США.

Як прохідницьких щитів для створення в снігу і льоду величезних траншей будівельники використовували модифіковані роторні снігоочисники. Траншеї зміцнені сталевими балками, на які зверху клали сталеві листи і знову закидали снігом і льодом. Всередині одержані тунелів встановлювалися дерев’яні бараки, які не примикали до стін, щоб не нагрівати сніг. Найдовший тунель, за словами істориків, досягав довжини 300 метрів.

Додатково була створена система тунелів вже безпосередньо в самому льодовику. Інженери спорудили в одному з тунелів колодязь, який давав свіжу воду, а також вивели на поверхню кілька десятків ходів на випадок екстреної евакуації персоналу. Всього за кілька років існування бази було споруджено 26 тунелів загальною протяжністю близько 3 км. На базі були спальні приміщення, кухня і їдальня, госпіталь і пральня, центр зв’язку, а також каплиця, зал для відпочинку і навіть окреме приміщення для перукарні.

Серцем бази став установлений в 1960 році невеликий ядерний реактор PM-2, доставка якого стала справжнім головним болем для інженерних військ, оскільки із-за суворих холодів метал ставав тендітним. Як пояснював один з будівельників, «ми виконали всі інструкції і навіть перевершили їх, тому що не було ніякої впевненості, що він запрацює як треба». Втім, реактор успішно працював 33 місяці, перш ніж був зупинений і розібраний.



Вхід у підземне місто

Споруда «Табору століття» повинно було стати початком амбітного проекту «Крижаний хробак» (Iceworm), метою якого стало б спорудження десятків і сотень ракетних пускових установок безпосередньо в льодовиках Гренландії. Використовуючи напрацювання «Табору століття», інженери армії США розраховували спорудити 135 000 км2 тунелів (у три рази більше площі Данії) з можливістю розширення до 260 000 км2. Тут можна було заховати 600 ракет на пускових установках з 60 командними центрами. 200 солдатів «Табору століття» повинні були змінити 11 000 військовослужбовців, вся служба яких протікала б під льодом. Під ці пускові установки розроблялася модифікація ракети «Мінітмен», здатної вразити цілі на території Радянського Союзу.

Настільки серйозні роботи в Гренландії, нехай і в рамках угоди між союзниками по НАТО, не могли не стурбувати данський уряд. Данці висловили своє невдоволення, що американське командування і уряд просто не поставило Копенгаген до відома, наскільки великі роботи будуть проведені на острові. Втім, данці, як молодший партнер в даній ситуації, не могли нічого вдіяти. Силою виставити американців не вийшло б, а примусити їх до розірвання колишніх угод було неможливо.

Американці, у свою чергу, вклали в «Крижаного хробака» занадто багато сил і коштів, щоб просто закинути його. Генерали з Пентагону поки твердо вірили, що ставка на Гренландію виправдає себе в майбутній війні:

«Ракетні сили приховані і невловимі. Вони розгорнуті у великій мережі тунелів, в яких люди і ракети захищені від негоди і, в деякій мірі, від нападу противника. Розгорнуті сили невразливі для всього, крім масованих атак, і навіть у цьому випадку велика частина ракет може бути запущена. Скритність і мінливість схеми розгортання використовуються для запобігання націлювання [ракет] противника на критичні елементи системи [оборони]».

Подібний висновок був зроблений в спеціальному звіті інженерних військ щодо використання крижаного щита Гренландії для створення пускових установок. Армія США, загалом, не хотіла йти на поводу у політиків, які намагалися просувати проект створення об’єднаних збройних сил НАТО і відвойовувала собі фінансування будь-якими способами. У тому числі зробивши ставку на таку екзотику, як антарктичний пояс в Гренландії.



Будівництво атомної електростанції

Однак командування було змушене згорнути операцію не з-за нестачі коштів або тиску політиків з Конгресу або Білого дому. З’ясувалося, що проти проекту виступила сама природа. Зрушення льоду і снігу, а також загроза танення через господарської діяльності «Табору сторіччя» показали, що розміщувати такі великі об’єкти в льодовиках вкрай нерозумно. Занадто велика виявилася ймовірність аварії при запуску — зрушення льоду могли пошкодити пускові системи або навіть завалити заряди в підлідних сховищах. Катастрофа 1968 року, коли поблизу «Туле» звалився бомбардувальник з ядерними зарядами на борту, показала обґрунтованість страхів через гренландської погоди і впливу клімату на механізми.

Також проблеми виявилися і з ядерним реактором, який довелося зупинити. Ядерні матеріали постійно викликали занепокоєння данців, які посилили тиск на США, домагаючись дотримання статусу Гренландії як без’ядерної зони.

Закриття табору та його сучасний стан

У 1964 році перестав діяти реактор, а в 1966 році американські військові остаточно залишили табір. Тунелі поступово завалилися, поховавши залишки обладнання і, що найважливіше, сховище з радіоактивними відходами реактора — на кінець 1962 року в ньому було вже близько 180 000 літрів. Реактор вивезли, але ось все, що залишилося від його роботи, було збережено в тунелях, оскільки військові вважають, що льодовик сам по собі є надійним укриттям.



Зліва: у контрольного пульта на станції. Праворуч: установка ємності для відходів атомного реактора

Аж до 1997 року існування програми «Крижаний хробак» і вся військова складова «Табору століття» були засекречені, і тому було незрозуміло, що і в яких кількостях залишили в Гренландії американці. База «Туле» продовжувала працювати, а про розташований в декількох сотнях кілометрів таборі ніхто не говорив. Лише після закінчення холодної війни датська експедиція дослідила залишки табору, а в 2016 році з’ясувалося, що через танення льодовиків він може цілком звільнитися від снігового покриву вже до кінця XXI століття. Обладнання та сховище радіоактивних відходів виявляться нічим не вкриті, що може призвести до витоку і зараження прилеглої місцевості.