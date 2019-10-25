Прибалтика ображена: Трамп, обклавши місцеву молочку санкціями, виявився гірше Путіна

США ввели проти ЄС 25-процентні мита

Не встигли прибалтійські фермери оговтатися після введення відповідних заходів Росії на санкції Заходу через входження Криму до складу нашої країни, як по дорозі Кремля пішов Вашингтон. З 18 жовтня, як і обіцяв торговельний представник США Роберт Лайтхайзер, Америка ввела 25-процентні мита на молочні продукти Євросоюзу.

Причина, правда, неполітична, але суть та ж — удар по фермерам, майбутнє падіння економіки. Ці нові санкції — у стилі Дональда Трампа. США не приховували, що введуть їх: Роберт Лайтхайзер просто виконав установку, а ще в квітні президент США попереджав, що Вашингтон має намір запровадити мита на імпортовані з Європейського союзу товари у зв’язку з субсидуванням ЄС своєї авіаційної галузі. Потім про це ж сказав держсекретар США Майк Помпео, при цьому він підкреслив, що дозвіл на відповідні заходи по відношенню до Євросоюзу дав арбітраж СОТ. Мова про невдоволення США субсидуванням Airbus – одна з найбільших авіабудівних компаній в світі, що виробляє пасажирські, вантажні і військово-транспортні літаки.

Для Євросоюзу, який і так серйозно постраждав від дій Росії, це ще один серйозний удар. Як стверджує щоденна німецька ділова газета Handelsblatt («Торговий листок»), більша частина втрат від дій Росії — 92%, припадає на ЄС і Німеччини, а США, Канада та інші ініціатори санкцій проти РФ особливої шкоди не відчувають. При цьому 38% торгових втрат несе Німеччина, це становить 667 мільйонів доларів в місяць. А Трамп обіцяв покарання Євросоюзу відняти у нього 11 мільярдів доларів, про що і заявив у квітні. У підсумку, правда, зупинився на 7,5 млрд.

У країнах Балтії ображені особливо сильно: а нас за що? Як відомо, вони активно підтримують всі антиросійські починання Америки, а тут — не допомога, а санкції. Великі країни б’ються за ринки, але і маленьким сателітам дістається. Зрештою, фермери тій же Німеччині як-то випливають з санкційного шторму. А, наприклад, в Литві молочна галузь взагалі ледь не обвалилася через відповідних заходів Росії. Ситуація була гіршою за всіх у країнах Балтії.

У 2015-му році прем’єр-міністр Литви Альгірдас Буткявічюс говорив про катастрофу в сфері виробництва молока. «Я хочу зазначити, що ситуація критична, і ми просимо Єврокомісію надати виробникам молока Литви в 2015 році виняткову допомогу в розмірі 50 мільйонів євро», — сказав він на прес-конференції в Брюсселі в серпні 2015-го. Біля будівлі Єврокомісії литовські молочники ставили скелети корів, щоб звернути увагу на проблему. Такий скелет вони «водили» та у будівлі Сейму у Вільнюсі.

Єврокомісія допомогла, нехай і не так, як просив Вільнюс. Буткявічюс обіцяв: «Ми робимо все, що можливо — інтенсивно шукаємо нові ринки, робимо зусилля, щоб регулювати відносини в ланцюжку поставок молока».

Дещо вдалося. Намагалися експортувати свої молочні продукти в Китай, але тамтешні споживачі не дуже його люблять, та й Нова Зеландія завалила азіатські ринки своєю молочкою. Зате вдалося нав’язати молочні продукти Америці. Ну що говорити: литовські сири дійсно смачні, особливо сирні, а за ціною доступніше. За даними агентства з підтримки експорту Versli Lietuva («Ділова Литва»), в минулому році ця балтійська країна експортувала в США молочних продуктів на 9 мільйонів євро.

І ось ті раз: Трамп виявився не краще Путіна, теж ввів відповідні економічні заходи. 25-процентні мита стосуються імпортованих з Євросоюзу, у тому числі з Литви сирів, йогуртів та інших молочних продуктів, йдеться у федеральному регістрі США. «Наші сири там подорожчають. Конкурентоспроможність наших товарів знизиться. 25-процентні мита — це досить помітне подорожчання товару, яке може загрожувати втратою частини ринку», — поскаржився агентству BNS керівник відділу з досліджень агентства Versli Lietuva Вадим Іванов.

Правда, він сподівається на послаблення. «Митні збори як були введені, так можуть бути і скасовані», — сказав експерт. За його словами, переговори про скасування мит буде вести вже не Литва, як окрема країна, а представники Євросоюзу.

Так, але переговори вже йшли, і представникам Євросоюзу не вдалося домовитися з торговими представникам США.

Президент Литви Гітанас Науседа теж обурений, хоча, як кажуть, він не при справах — Литва не має відношення до Airbus, та й сам Науседа в квітні, коли Трамп погрожував Євросоюзу, ще не був президентом — вступив на посаду 12 липня. Але санкционную митну доведеться розсьорбувати кашу. «Це, звичайно, шкодить всім, і самим США і Європі. Для Литви це теж невигідне рішення, оскільки останнім часом США був цікавим і динамічно зростаючим ринком для наших товарів», — сказав президент Литви журналістам у Брюсселі.

Керівник асоціації Pieno centras («Молочний центр») Егідіюс Сімоніс каже, що США не є основним ринком для литовських молочноперерабатывающих компаній, однак туди вивозили значну частину продукції. «Буде проблематично швидко знайти заміну, на це потрібен час», — сказав він журналістам. За його словами, «основний продукт експорту в США — сири». Фахівець вважає, що великі експортери молочки, такі як Данія, Голландія, Італія, Франція, Ірландія, будуть залишати продукти в Європі, з-за чого впаде ціна на молочну сировину.

Ну, загалом, торгова війна. Тільки от проклять і викривань на адресу Трампа не чути…