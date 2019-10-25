На кордоні з Росією затриманий артилерист з Маріуполя, який воював проти ЗСУ

49-річний чоловік брав участь у боях на боці незаконного збройного формування «ДНР». Він воював у Слов’янську, Сніжному і на Савур-Могилі.

Терориста військовослужбовці Луганського прикордонного загону затримали в пункті пропуску «Мілове», що на кордоні з Росією. Про це Цензор.НЕМАЄ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.

«49-річний уродженець Маріуполя розповів, що у свій час закінчив вище артилерійське училище р. в Коломенське. Маючи спеціальну освіту, влітку 2014 брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України на стороні так званого «ополчення» в р. Слов’янськ, а саме — здійснював технічне обслуговування артилерійського озброєння. Згодом у складі т. н. «1-й Слов’янської механізованої бригади ДНР» брав участь у посаді «старшого офіцера батареї» в т. зв. «обороні Сніжного» проти ЗС України, здійснював організацію системи вогню НЗФ, у т. ч. в боях в районі Савур-Могили. У період з весни 2015 до середини серпня 2017. «проходив службу на посаді заступника начальника відділення артилерії «5-ї механізованої бригади ДНР» в р. Макіївка і р. Докучаєвськ Донецької області», — сказано в повідомленні.

Викрити колаборанта вдалося військовослужбовцям загону та оперативних підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби України у тісній співпраці з співробітниками ГУ СБ України в Донецькій і Луганській областях.

Після проведення всіх процесуальних дій чоловіка передали представникам СБУ для прийняття подальшого правового рішення.