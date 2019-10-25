Зеленський поставив важливе завдання Маркарової

В ОПУ провели нараду по підготовці держбюджету-2020 до другого читання.

Про це написав президент України Володимир Зеленський у Facebook.

Він зазначив, що заслухав міністра фінансів за основними показниками.

«Поставив завдання скоротити витрати держбюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%. Це дозволить заощадити кошти і направити їх на соціально важливі статті бюджету.

Це скорочення не повинне торкнутися вчителів і лікарів — тих, від кого залежить майбутнє України», — написав президент.