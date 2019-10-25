В Україні масово перевіряти нелегальні АЗС

В Україні почнуться масові перевірки нелегальних заправок. Про це повідомляє прес-служба Нафтогазової Асоціації України.

Так, НАУ направила офіційне звернення у Державну податкову службу із закликом провести перевірку 834 місць роздрібної реалізації пального на предмет наявності ліцензії, касового апарату та інших можливих порушень чинного законодавства.

Перелік об’єктів, який направили в Податкову службу, включив в себе 834 АЗС, які працюють без ліцензії.

В НАУ відзначають, що окремі регіони вже демонструють значні результати в боротьбі з нелегальним ринком палива.

Так за даними Рівненської ОДА, за місяць роботи Центру ліквідації нелегальної торгівлі нафтопродуктами в Рівненській області припинили діяльність аж 136 тіньових АЗС, в результаті чого обсяги реалізації палива на офіційних автозаправних станціях зросли на 10%. Таким чином, додаткові надходження в місцеві бюджети очікуються в розмірі понад 4 млн грн.

Як відомо, з 1 липня вступила у силу реформа паливного ринку, яка передбачає ліцензування діяльності з виробництва, зберігання і торгівлі паливом, модернізацію СЕАРТ для контролю за його обігом в розрізі акцизних складів.