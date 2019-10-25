У Дніпрі ПриватБанк і поліція затримали банду підривників банкоматів

Два роки співробітники карного розшуку і слідчі відпрацьовували діяльність злочинного угруповання. Членів банди перевіряли на причетність до підривів банкоматів в Дніпрі і викрадення банківських грошей.

За кожним фактом крадіжки провели масштабну оперативну роботу.

Як повідомили в службі безпеки Приватбанку, діяльність цієї банди розслідується з грудня 2018 року. А затримання підривників дніпровських банкоматів стало результатом тісної взаємодії банку і поліції із застосуванням самих передових технологій.

У поліції створили групи з працівників карного розшуку, слідчих та експертів. Місця злочинів детально обстежили експерти, вилучили речові докази, провели всі необхідні експертизи. Ці заходи дозволили встановити та затримати у ніч на 23 жовтня трьох жителів Дніпра, у віці від 22 до 32 років, підозрюваних у скоєнні злочинів.

Під час обшуків за місцем їх проживання та в автомобілі оперативники вилучили кілька пістолетів, патрони, номерні знаки до автомобілів, шоломи, бронежилети, газові балони, шланги та інші інструменти, за допомогою яких скоювалися злочини. Також вилучено автомобілі BMW і ВАЗ, скутер, велосипед, на яких пересувалися зловмисники. Встановлено, що підозрювані діяли вночі і вибирали банкомати, які знаходилися у віддалених районах міста і не були обладнані камерами відеоспостереження. Як встановили в ході експертизи, банкомати пошкоджували шляхом вибуху газоповітряної суміші.

Обшуки проводили в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Зараз троє чоловіків затримано в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За вчинення крадіжки у великих розмірах злодіям загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.