Маркарова вивела елітну нерухомість з банку на свою фірму

Оксана Маркарова
Оксана Маркарова, яка з 2018 року очолює Міністерство фінансів, може бути причетна до висновку активів збанкрутілого «Актив-банку», який належав їй, на свою ж компанію. Як йдеться у розслідуванні проекту «Схеми», в 2013 році Маркарова і її чоловік Данило Волинець придбали у братів-«регіоналів» Сергія та Андрія Клюєвих. В наступному році Національний банк визнав «Актив-банк» неплатоспроможним і відправив його на ліквідацію.
Незадовго до банкрутства Маркарова і Волинець встигли продати
проблемний банк, а також його цінні активи. В тому числі, дорогу нерухомість
на Подолі в центрі Києва. Покупцем виступила фірма «Синонім», власницею якої, як
з’ясували «Схеми», була Маркарова.
Автори матеріалу стверджують, що нерухомість була продана
за заниженою ціною значно дешевше її заставної вартості.
У будинку, про який йде мова в матеріалі, розміщувався
головний офіс «Актив-банку». Будинок знаходився в іпотеці у державного
«Укрексімбанку», який внаслідок цієї угоди втратив заставу.
«Укрексімбанк» оцінював заставну вартість будівлі в 130 млн
гривень. Але перед його продажем приватна компанія «Істерн консалтинг груп»,
якої раніше керувала Маркарова, провела нову оцінку і оцінила майже об’єкт
вдові дешевше його заставної вартості, йдеться в розслідуванні. У підсумку
«Синонім» заплатив за будинок на Подолі ще менше — всього 16 мільйонів гривень.
У коментарі журналістам Маркарова підтвердила, що історія
з продажем нерухомості їй знайома. Міністр фінансів запевнила, що до того
часу вона вже не була акціонером «Актив-банку» і вийшла із засновників
«Синоніми».
«Цю будівлю було продано банком. Я не можу коментувати
те, що було вже після мене, але ще при мені точно проводилися переговори.
Менеджмент шукав покупця на цю будівлю», — пояснила Маркарова.
Однак автори матеріалу стверджують, що дані Єдиного
реєстру юридичних осіб говорять про зворотне.
Будинок на Подолі, про який йдеться у розслідуванні,
зараз здається в оренду. Частина площ орендує «Акордбанк» Данила Волинця,
частина – юристи та музей-архів преси. «Укрексімбанк» намагається повернути собі цей
будинок через суд, відзначають журналісти.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Волинець через свій «Акордбанк» на вигідних умовах інвестував 230 млн гривень в держоблігації. Крім того Волинець купив в минулому році квартиру в США площею 278 кв. м. В той же час в електронній декларації міністра ціна квартири не розкривається, так як «член сім’ї не надав інформацію». А Маркарова отримала за січень 738 тис. грн.