Маркарова вивела елітну нерухомість з банку на свою фірму

Оксана Маркарова

Оксана Маркарова, яка з 2018 року очолює Міністерство фінансів, може бути причетна до висновку активів збанкрутілого «Актив-банку», який належав їй, на свою ж компанію. Як йдеться у розслідуванні проекту «Схеми», в 2013 році Маркарова і її чоловік Данило Волинець придбали у братів-«регіоналів» Сергія та Андрія Клюєвих. В наступному році Національний банк визнав «Актив-банк» неплатоспроможним і відправив його на ліквідацію.

Незадовго до банкрутства Маркарова і Волинець встигли продати

проблемний банк, а також його цінні активи. В тому числі, дорогу нерухомість

на Подолі в центрі Києва. Покупцем виступила фірма «Синонім», власницею якої, як

з’ясували «Схеми», була Маркарова.

Автори матеріалу стверджують, що нерухомість була продана

за заниженою ціною значно дешевше її заставної вартості.

У будинку, про який йде мова в матеріалі, розміщувався

головний офіс «Актив-банку». Будинок знаходився в іпотеці у державного

«Укрексімбанку», який внаслідок цієї угоди втратив заставу.

«Укрексімбанк» оцінював заставну вартість будівлі в 130 млн

гривень. Але перед його продажем приватна компанія «Істерн консалтинг груп»,

якої раніше керувала Маркарова, провела нову оцінку і оцінила майже об’єкт

вдові дешевше його заставної вартості, йдеться в розслідуванні. У підсумку

«Синонім» заплатив за будинок на Подолі ще менше — всього 16 мільйонів гривень.

У коментарі журналістам Маркарова підтвердила, що історія

з продажем нерухомості їй знайома. Міністр фінансів запевнила, що до того

часу вона вже не була акціонером «Актив-банку» і вийшла із засновників

«Синоніми».

«Цю будівлю було продано банком. Я не можу коментувати

те, що було вже після мене, але ще при мені точно проводилися переговори.

Менеджмент шукав покупця на цю будівлю», — пояснила Маркарова.

Однак автори матеріалу стверджують, що дані Єдиного

реєстру юридичних осіб говорять про зворотне.

Будинок на Подолі, про який йдеться у розслідуванні,

зараз здається в оренду. Частина площ орендує «Акордбанк» Данила Волинця,

частина – юристи та музей-архів преси. «Укрексімбанк» намагається повернути собі цей

будинок через суд, відзначають журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Волинець через свій «Акордбанк» на вигідних умовах інвестував 230 млн гривень в держоблігації. Крім того Волинець купив в минулому році квартиру в США площею 278 кв. м. В той же час в електронній декларації міністра ціна квартири не розкривається, так як «член сім’ї не надав інформацію». А Маркарова отримала за січень 738 тис. грн.